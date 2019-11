Apple Tv + vorrebbe Maria De Filippi a bordo

Apple Tv + è il nuovo servizio streaming messo a disposizione da Apple che darà del filo da torcere a Netflix e Amazon. La nuova piattaforma, approdata da poco sul mercato, punta a superare di netto la concorrenza e vorrebbe a bordo del suo progetto un nome che in Italia fa tremare gli ascolti. Stiamo parlando della regina del serale, Maria De Filippi.

Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici: bastano questi programmi a far venire la pelle d’oca a chi bazzica nel mondo della televisione.

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, l’azienda di Cupertino avrebbe fatto una consistente offerta alla De Filippi e alla sua Fascino per portare i suoi programmi su Apple Tv +.

Un accordo simile è stato proposto a Oprah Winfrey e ai suoi programmi. C’è da dire che la Fascino della De Filippi è legata al 50% a Mediaset, ma l’altro 50 è libero di fare ciò che vuole. I programmi di Maria sono accessibili sulla piattaforma WittyTv.

Apple Tv +, cos’è e come funziona

Apple Tv + è una piattaforma streaming arrivata in Italia dal primo novembre 2019 e promette già nuovi entusiasmanti prodotti nel mondo dello spettacolo a un prezzo abbordabile. Tra le nuove proposte spunta la serie The Morning Show con Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon oppure See con Jason Momoa (Game of Thrones).



Per Apple, puntare a un nome importante come quello di Maria è una scelta azzardata ma che potrebbe fruttare per contrastare il fenomeno Netflix, che ha già incassato qualche colpo grazie al fiorente successo di Amazon, che dalla sua parte ha trascinato Chiara Ferragni (non a caso, su Amazon Prime Video verrà mandato in anteprima tv il suo docu-film).

Potrebbero interessarti Un passo dal cielo 5: le anticipazioni dell’ultima puntata di giovedì 14 novembre È morta Maria Perego, la “mamma” di Topo Gigio: aveva 95 anni Stasera in tv giovedì 7 novembre, programmi e film: Un passo dal cielo, Adrian

Cosa deciderà Queen Mary? L’offerta di Apple Tv + è una di quelle impossibili da rifiutare, ma Maria tutto può quindi staremo a vedere.