Amici 19, ecco quando parte il talent show di Maria De Filippi

Dopo l’edizione Vip, Amici torna al format classico ed è pronto a riaprire le porte della scuola più ambita da giovani cantanti e ballerini di tutta Italia per l’edizione 19.

Ma quando tornerà? Il programma di Maria De Filippi è pronto a partire con i primissimi appuntamenti pomeridiani (è ancora troppo presto per il serale) del sabato, ma a quando?

Amici 19, ecco quando inizia: ritorna il sabato pomeriggio con Maria

Amici 19 partirà sabato 16 novembre 2019 nel primo pomeriggio di Canale 5. L’annuncio è arrivato dal mondo social di Amici, spiegando che la più grande scrematura è stata già fatta. In migliaia si sono presentati ai provini, ma soltanto i migliori hanno superato la prima selezione e arriveranno il 16 novembre su Canale 5, alle ore 14:30.

Stando a quanto riportato dai canali social del programma, quando Amici andrà in onda nel sabato pomeriggio non mostrerà dunque i provini dei ragazzi ma presenterà nell’immediato la classe già al completo.

Non sono ancora state ufficializzate le presenze dei professori ma, grazie al video d’accompagnamento alla notizia ufficiale del pomeridiano, dovrebbero tornare Rudy Zerbi, Veronica e Giuliano Peparini, Beppe Vessicchio. In più sono stati inquadrati anche Alberto Urso, Giordana Angi, Irama, Alessandra Amoroso e Andreas Muller. Confermata anche Alessandra Celentano, comparsa anche in una puntata di Amici Celebrities per valutare una prova di ballo.

E Garrison? Qualcuno vociferava di un suo ritorno per quest’edizione 19, ma non è arrivata alcuna conferma da Mediaset.

Ci saranno anche concorrenti delle edizioni passate di Amici allora? Probabilmente sì, non è certo una novità che Maria ospiti vecchie fiamme del suo talent: non soltanto vincitori – come Alberto Urso che ha vinto la scorsa edizione – ma anche personalità forti che, nonostante la vittoria mancata, hanno lasciato un’impronta nel cuore degli italiani (come Giordana e Andreas Muller).

Non ci resta che aspettare sabato 16 novembre per la prima puntata del pomeridiano di Amici 19, su Canale 5.