Apocalypse Now: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 12 febbraio 2022, su La7 dalle 21.15 va in onda il film Apocalypse Now, pellicola del 1979 diretta da Francis Ford Coppola. Liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, Cuore di tenebra, il film vinse la Palma d’oro al 32º Festival di Cannes e il premio oscar per la migliore fotografia a Vittorio Storaro e quello per il miglior sonoro a Walter Murch. Si tratta di uno dei film più belli sulla guerra in Vietnam. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere, la trama, il cast e dove vedere il film in streaming.

Trama

Il film diretto da Francis Ford Coppola, liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, ‘Heart of Darkness’. Il film è ambientato nel 1969, all’apogeo della guerra del Vietnam. Il capitano Benjamin L. Willard (Martin Sheen) svolge delicate missioni segrete per la CIA, portate a temine al prezzo della sua stabilità mentale. Poco dopo aver fatto rientro a Saigon, Willard è convocato alla presenza del generale Corman (G.D. Spradlin) e del colonello Lucas (Harrison Ford), che gli assegnano una nuova missione: scovare e uccidere l’americano Walter E. Kurtz (Marlon Brando). Nel cuore della neutrale Cambogia, il colonnello Kurtz si è autoproclamato capo di un manipolo di sbandati e indigeni della montagna e Willard dovrà infiltrarsi tra i suoi accoliti per porre fine al pericoloso regime del disertore. Stando alle informazioni ricevute, Kurtz è un abile soldato che ha il potere di plagiare chiunque graviti attorno alla sua carismatica persona.

A Willard è assegnato un variegato equipaggio che lo aiuterà a compiere la rischiosa missione. Navigando sul fiume, in prossimità del confine cambogiano, la task force si imbatte nel comandante William ‘Bill’ Kilgore (Robert Duvall). Mentre la loro imbarcazione è trasportata al sicuro, il gruppo assiste dall’alto alle catastrofiche conseguenze dell’attacco militare di Kilgore, che inonda con ingenti quantità di napalm un villaggio di vietcong. Il viaggio dell’equipaggio sarà segnato dalla contemplazione dell’atrocità della guerra, dalla violenza, dalla morte, dalla psicosi e dalla futile ricerca di comprendere il senso ultimo del conflitto in Vietnam. Proprio quando Willard inizia a sospettare che Kurtz non sia una reale minaccia, il gruppo raggiunge il regno del disertore.

Qui, centinaia di uomini in stato catatonico contemplano in silenzio la vacuità dell’esistenza, condividendo la terra con una moltitudine dissacrante di corpi esanimi, brutalmente trucidati. Kurtz rivela la sua mistica visione sulla guerra, nata dall’ossessiva lettura di James Frazer, e l’importanza del suo ruolo di Re-Sacerdote. La missione di Willard sarà, così, inevitabilmente legata alla profezia sull’immolazione dell’eletto, ma la malaria non risparmia gli eroi e il catartico sacrificio potrebbe non essere mai consumato…

Apocalypse Now: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti di questo cult del 1979 sono Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper, Martin Sheen, Harrison Ford, Francis Ford Coppola, Vittorio Storaro, Dean Tavoularis, Mark Coppola, Jerry Ziesmer, Dick White, Cyntia Wood, Herb Rice, William Uptone, Larry Carney, Jerry Ross, G.D. Spradlin, Tom Mason, Ron McQueen, Laurence Fishburne, James Keane, Damien Leake, Bo Byers, Colleen Camp, Linda Carpenter, Frederic Forrest, Albert Hall, Scott Glenn, Kerry Rossall, Sam Bottoms. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Martin Sheen: Benjamin L. Willard

Marlon Brando: Walter E. Kurtz

Robert Duvall: William “Bill” Kilgore

Frederic Forrest: Jay “Chef” Hicks

Albert Hall: George Phillips

Sam Bottoms: Lance B. Johnson

Laurence Fishburne: Tyrone “Mr. Clean” Miller

Harrison Ford: Colonnello Lucas

Dennis Hopper: il fotoreporter

Streaming e tv

Dove vedere Apocalypse Now in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 12 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.