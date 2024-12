Apertura della Porta Santa del Giubileo e Messa nella notte di Natale 2024 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione della Vigilia

Oggi, 24 dicembre 2024, Vigilia di Natale, si apre la Porta Santa del Giubileo 2025 con Papa Francesco che presiede dalle ore 19 la Messa della notte santa di Natale nella Basilica di San Pietro. Una delle celebrazioni più sentite dai fedeli, con la veglia per festeggiare il Natale, quindi la nascita di Gesù. Quest’anno si tratta di una celebrazione storica, perché coincide con l’inizio del Giubileo 2025, con l’apertura della Porta Santa a San Pietro. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Un evento che verrà trasmesso in mondovisione su Rai 1, dalle 18.40 di oggi, 24 dicembre 2024. Sarà possibile seguire la Messa della Vigilia di Natale 2024 e l’apertura della porta Santa del Giubileo 2025 dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco anche sul canale della CEI Tv2000 (con collegamento dalle 19.30), visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivusat.

Per l’occasione inoltre cambia profondamente il consueto palinsesto di Rai 1. Salta l’Eredità e Affari tuoi. Alle 21.30 spazio al messaggio natalizio del presidente della Cei card. Zuppi in compagnia di Lorena Bianchetti. Alle 21.45 una breve edizione del Tg1.

Apertura della Porta Santa del Giubileo e Messa nella notte di Natale 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Messa della Notte di Natale 2024 e l’apertura della porta santa con Papa Francesco anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone, collegandosi sulla diretta di Rai 1, sul sito di Tv2000 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato. Appuntamento in mondovisione dalle 19.