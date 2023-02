Chi sono gli Antytila, il gruppo ucraino ospite al Festival di Sanremo 2023

Chi sono gli Antytila, il gruppo ucraino ospite al Festival di Sanremo 2023 stasera, 11 febbraio? Si tratta di un gruppo musicale ucraino composto da Taras Topolia (voce), Serhii Vusyk (tastiera, direttore artistico), Dmytro Zholud (chitarra) e Dmytro Vodovozov (batteria), Mykhailo Chyrko (basso). Nel 2018, Volodymyr Zelenskyy, attuale presidente dell’Ucraina, ha partecipato a uno dei loro videoclip, LEGO.

Poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina del 2022 , la band si è unita alle Forze di difesa territoriale, avendo precedentemente prestato servizio come volontaria dall’annessione della Crimea nel 2014. Nel marzo 2022, la band ha lanciato un appello per esibirsi a distanza nel Concerto per l’Ucraina, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi per le persone colpite dall’invasione.

Il loro appello includeva un messaggio al cantante Ed Sheeran tramite TikTok. Alla band però è stato rifiutato un posto al concerto a causa della loro associazione con i militari. In risposta, Sheeran ha collaborato con la band a un remix della sua canzone “2step “, con i profitti degli stream del video musicale donati a Music Saves UA, un progetto di raccolta fondi creato per fornire aiuti umanitari in Ucraina. Stasera, 11 febbraio, l’esibizione sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2023.