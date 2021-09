Chi è Antonio Meleddu (Bandito), cantante finalista del Festival di Castrocaro 2021

Chi è Antonio Meleddu, in arte Bandito, finalista del Festival di Castrocaro 2021? Ha 19 anni e una grande passione per la musica. Originario di Sassari, a 7 anni gli viene regalata la sua prima chitarra, strumento che ama e studia, e inizia così a scrivere le prime canzoni. Ora la grande occasioni presentandosi al Fetival di Castrocaro, dove è stato scelto per la finale di oggi – 7 settembre 2021 – su Rai 2. Il vincitore che avrà diritto di partecipare all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022. A condurre la serata saranno Paola Perego e Valeria Graci.

In un’intervista a La Nuova Sardegna Antonio Meleddu ha dichiarato che il nome d’arte Bandito è nato per scherzo grazie all’ispirazione di uno dei suoi gruppi preferiti, i Twenty One Pilots. Artista poliglotta, non scrive solo in italiano, ma anche in inglese, in spagnolo e in sardo. Non sappiamo molto riguardo alla sua vita privata. Porta a Castrocaro 2021 il brano Romantico cronico.

Finalisti

Di seguito gli otto finalisti di Castrocaro 2021: