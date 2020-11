Chi è Antonio Marino, il concorrente di All Together Now 2020

Tra i concorrenti di All Together Now 2020, lo show in onda dal 4 novembre su Canale 5, ci sarà anche Antonio Marino. Fin da bambino, è stato paffutello e per questo preso di mira dai compagni. In realtà per lui il peso non è mai stato un problema, ma “forse”, dice, “lo era per gli altri”. Antonio dichiara che il peso è diventato un problema 10 anni fa, quando ha partecipato ad X Factor. Da piccolo non si addormentava prima di aver ascoltato le canzoni di Julio Iglesias o quelle de “Lo Zecchino d’oro”. Ogni occasione è buona per esibirsi: a scuola, nelle feste di famiglia o davanti ad uno specchio e che ci fosse un pubblico reale o immaginario non importa, lui continua a cantare. Il suo percorso continua alla scuola di canto del maestro Gianfranco Caliendo, il suo primo “papà artistico”, con il quale inizio il suo percorso di studio canoro, successivamente approfondito a Roma con altri insegnanti del calibro di Maria Grazia Fontana. La prima grande occasione di palco per Antonio Marino, dopo qualche anno di occasioni live in giro per la sua città, arriva con l’audizione per il musical “C’era una volta scugnizzi” di Claudio Mattone che decide di includere Antonio nella compagnia; un viaggio meraviglioso durato 3 anni. Da quel momento in poi non si è mai fermato, poiché sono seguiti una serie di lavori altrettanto importanti come il musical “Mal’aria”, diretto da Bruno Garofalo e con le coreografie di Franco Miseria e la grandissima opera di Raffaele Viviani, “L’ultimo scugnizzo”, diretta da Gigi Savoia. Poi il trasferimento a Roma dove nella “Compagnia delle stelle” del Teatro Sistina, prendendo parte ad una serie di lavori musicali inediti diretto da Lino Moretti. Nel 2008 partecipa ai provini di “X-Factor” dove viene scelto come concorrente, realizzando cosi’ il suo sogno. Simona Ventura, una delle giudici e mentori della trasmissione, lo definisce “Il sole di Napoli”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Antonio Marino, ma dove si potranno vedere le puntate di All Together Now 2020 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

