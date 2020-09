Antonio Catalani (detto Holaf) e Tove Villfor, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Antonio Catalani (detto Holaf) e Tove Villfor sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Ma chi sono Alessandra Mussolini e Maykel Fonts? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi è Antonio Catalani (Holaf)

Nato a Roma il 20 giugno del 1988, è un pittore professionista, una passione che gli è stata trasmessa dalla famiglia. Fa anche il lavoro di modello e, grazie alla sua attività, gira il mondo, visitando moltissimi posti come il Canada, il Marocco, il Giappone e gli Stati Uniti. Inoltre Holaf frequenta due accademie teatrali e studia cinema e regia. Tiene la sua prima mostra di pittura in Italia alla Galleria Tibaldi. La sua esposizione viene accompagnata dai testi di Alberto Di Fabio, Erri De Luca e Livia Turco Liveri.

Catalani, in arte Holaf, parteciperà a Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in coppia con Tove Villifor. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Antonio Catalani è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. Sicuramente il fatto di andare in tv lo farà conoscere dal grande pubblico.

Chi è Tove Villfor

Tove Villfor è una ballerina molto apprezzata, che ha fatto della danza la sua passione più grande sin da piccola. Tove ha anche preso lezioni di recitazione e infatti ha recitato in una puntata della serie tv Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci. Dalla Svezia, suo paese d’origine, grazie al ballo Tove ha potuto girare il mondo e vedere città diverse. Da anni, però, si è stabilizzata a Roma, diventando nel 2020 una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle. Anche lei dunque è un volto nuovo del programma di Milly Carlucci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento sembra che non sia fidanzata. In passato pare abbia avuto una relazione con Stefano Oradei, ballerino anche lui di Ballando con le Stelle. La storia tra i due, inoltre, risale a molto tempo fa, prima che Oradei iniziasse una relazione con la collega Veera Kinnunen.

Antonio Catalani e Tove Villfor, Ballando con le stelle streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

