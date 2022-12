Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese lascia la casa per “accertamenti medici”

Per sottoporsi a non meglio specificati “accertamenti medici”, Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa del “Grande Fratello Vip”: è quanto si legge sul sito del popolare show televisivo, che non riporta una data di rientro del concorrente.

L’annuncio è stato poi diffuso anche sulle pagine ufficiali di Mediaset, suscitando grande apprensione nei fan, che in queste ore si interrogano sulle sue condizioni di salute.

A inizio mese, lo scorso 9 dicembre, rivelò ai suoi compagni di soffrire per una cisti al coccige, spiegando che gli organizzatori gli avrebbero concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi curare. A marzo 2022 raccontò inoltre di soffrire di una malattia autoimmune.

“Ho un problema al pancreas, ho il pancreas di un anziano, con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, disse a Storie Italiane. Il Vip avrebbe lasciato la Casa da circa due o tre ore: gli altri concorrenti sarebbero venuti a sapere della notizia attraverso un annuncio fatto in confessionale.

Spinalbese è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip: questa mattina ha improvvisato una performance canora con Edoardo Tavassi: i due hanno cantato “Spaccacuore” davanti ai presenti, esibendosi con un microfono improvvisato.

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre si era inserito in una lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: in quell’occasione Patrizia Rossetti lo accusò di essere ipocrita. “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi?”, gli disse.