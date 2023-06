Antonino Spadaccino e il dramma della mamma malata di Alzheimer

Antonino Spadaccino, noto anche con il solo prenome Antonino, è un noto cantante italiano nato a Foggia nel 1983. Ha partecipato e vinto trasmissioni di successo come Tale e Quale show e Amici. Nel 2016 ha fatto coming out dichiarando la propria omosessualità. Legatissimo alla famiglia, Antonino ha raccontato di dover affrontare da un po’ di tempo la malattia di sua madre: “Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?”, aveva scritto il cantante sui social riportando le parole della mamma.

“Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena”. La mia Mamma e’ proprio Rock. Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio , c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”, aveva aggiunto Antonino.

“Dopo la pandemia ha fatto delle visite e abbiamo capito che ha l’Alzheimer. Me ne sono preso cura personalmente, con mio padre” ha raccontato a Da noi… a ruota libera. “Siamo in un periodo in cui non ci si vergogna più neanche di dire che c’è una malattia mentale”, a differenza di pochi anni fa quando “si doveva nascondere tutto per la vergogna”, ha aggiunto l’artista nell’intervista.

“Durante la pandemia di Covid la sua situazione si è aggravata. Io conosco bene mia madre, lei è sempre stata predittiva, è sempre stata un po’ maga. Quando ho visto che a poco poco la sua energia si sgretolava, mi sono preoccupato. Ho trovato il modo per non farle vivere questa cosa come una colpa. L’Alzheimer non è una passeggiata né per chi lo vive, né per chi sta intorno alla persona malata: di sicuro, l’amore, la presenza, la tenacia e il coraggio riescono a riaccendere dei ricordi. Ecco perché è tanto difficile, ma ci sono anche dei momenti in cui torna a essere lei e ti si riaccende il cuore. È bellissimo, non ci sarà mai qualcuno di fianco a mia madre che non sia io. Devo essere io”, ha raccontato Antonino a Verissimo. Il cantante è diventato il caregiver di sua madre.