Antonino Chef Academy: le anticipazioni della sesta puntata dell’1 dicembre

Torna questa sera, 1 dicembre 2020, Antonino Chef Academy, il programma di Sky che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di professore all’interno di un’accademia di cucina. In palio, per il vincitore, un posto nella sua brigata, nel leggendario e stellato ristorante di Villa Crespi. Tre le prove che i concorrenti devono affrontare. Chi alla fine del ciclo didattico ha totalizzato i voti più bassi deve lasciare lo show. Di seguito le anticipazioni della sesta puntata di stasera, 1 dicembre.

Anticipazioni

Quella che va in onda questa sera è la finalissima di Antonino Chef Academy. A giocarsi la vittoria sono quattro giovani chef con un sogno in comune, cioè entrare nella brigata di Villa Crespi con lo chef Antonino Cannavacciuolo. Ma di quattro soltanto uno trionferà. Nella sesta e ultima puntata in onda questa sera vedremo quindi in finale Matteo Corridori, ragazzo di 22 anni originario del lago di Como entrato a sorpresa nella seconda puntata; Enrico Fusi, ragazzo di 21 anni di Rimini; Yvonne Inumerable, ragazzo di 22 anni proveniente da Varese ma originario delle Filippine e Francesca Stabile, l’unica ragazza in finale, 22 anni di Genzano di Roma.

I quattro finalisti affronteranno una commissione d’esame che valuterà singolarmente ogni candidato con domande teoriche e due prove pratiche. A valutarli saranno Michelangelo Mammoliti, 2 stelle Michelin, enfant prodige della ristorazione italiana; Fabrizio Fiorani, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e insignito nel 2019 del titolo di Asia’s Best Pastry Chef; Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere e grande imprenditrice; e ancora, un’ospite davvero speciale: Cinzia Primatesta, manager di successo nel campo della ristorazione e dell’hôtellerie e moglie di Antonino Cannavacciuolo.

Uno dei quattro chef verrà eliminato subito, chi invece riuscirà ad andare avanti dovranno spostarsi tra le cucine di Villa Crespi dove si svolgeranno i test finali. Nella prima prova i tre chef dovranno preparare la linea c cucinare durante il servizio del ristorante di Antonino, mentre al secondo step parteciperanno soltanto due finalisti, che dovranno presentare allo chef e al suo sous chef un piatto di loro invenzione.

Appuntamento con Antonino Chef Academy questa sera, 1 dicembre 2020, su Sky Uno dalle 21.15. Tutte le puntate sono sempre disponibili on demand, e visibili su Sky Go e in streaming su NOW TV.

