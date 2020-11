Antonino Chef Academy: le anticipazioni della seconda puntata del 3 novembre

Torna questa sera, 3 novembre 2020, Antonino Chef Academy, il programma di Sky che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di professore all’interno di un’accademia di cucina. In palio, per il vincitore, un posto nella sua brigata, nel leggendario e stellato ristorante di Villa Crespi. Tre le prove che i concorrenti devono affrontare. Chi alla fine del ciclo didattico ha totalizzato i voti più bassi deve lasciare lo show. Di seguito le anticipazioni della seconda puntata di stasera, 3 novembre.

Anticipazioni

La prima puntata della scorsa settimana si era chiusa con il colpo di scena dell’ingresso a sorpresa di un nuovo studente, Matteo Corridori, che per entrare ufficialmente in Accademia deve però sfidare uno degli allievi già presenti, Giulia Bianchi, ultima in classifica al termine del primo appuntamento. A seguire, gli studenti in gara avranno a che fare con il “quinto quarto”, le cosiddette frattaglie: a loro il compito di valorizzare elementi che potrebbero essere considerati degli scarti.

La seconda prova della puntata è il test fuori sede, nella quale i cuochi si metteranno alla prova con l’accensione del fuoco e le cotture ancestrali, creando anche una griglia con le proprie mani. Per il test di approfondimento, infine, arriverà in Aula una grande ospite: Elsa Viana, tra le più apprezzate chef africane, la cui cucina è un mix di tutte le incredibili esperienze che ha vissuto ai quattro lati del pianeta, dall’Angola dove è nata – da padre portoghese e madre angolana – fino ai viaggi compiuti in tutto il mondo (parla fluentemente sei lingue).

Chef Viana ora dirige una società di catering e personal chef operativa in tutta Europa ed è ambasciatrice della cucina angolana nel mondo; nella prova che la vedrà affiancare Chef Cannavacciuolo, porterà i giovanissimi cuochi a fare un vero viaggio nel mondo, usando alcuni ingredienti africani uniti allo stile di cucina di ciascun allievo. Al termine del ciclo didattico, lo studente con la somma dei voti più bassa dovrà lasciare l’Accademia; per gli altri, invece, continuerà il percorso che per uno di loro culminerà nella conquista dell’ambitissimo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo. Appuntamento con Antonino Chef Academy questa sera, 3 novembre 2020, su Sky Uno dalle 21.15. Tutte le puntate sono sempre disponibili on demand, e visibili su Sky Go e in streaming su NOW TV.

