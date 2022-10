Chi è Antonella Fiordelisi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Antonella Fiordelisi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Antonella Fiordelisi nasce a Salerno il 14 marzo del 1998. Ha anche una sorella che tuttavia non ha mai vissuto con lei e con la quale non ha un rapporto molto approfondito. Le due ragazze hanno hanno solo la mamma in comune come ha confessato Antonella stessa. Ha iniziato a tirare di scherma molto presto, e nonostante la giovane età Antonella è già una promessa della scherma che vanta una carriera alle spalle non indifferente: milita da diversi anni nella squadra Studentessa di 18 anni salenitana, Antonella milita nella squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2 e fa parte della nazionale italiana. Antonella a dicembre 2019 si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Contemporaneamente porta avanti anche la sua carriera di modella e influencer: su Instagram è una star già da diversi anni. I suoi flirt l’hanno aiutata a farsi conoscere al grande pubblico: da Amedeo Barbato a Gonzalo Higuain, poi la lunga relazione con Francesco Chiofalo, finita dopo circa due anni. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

