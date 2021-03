Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti della terza puntata, 25 marzo

Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti terza puntata | 25 marzo 2021

Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 marzo 2021.

Anticipazioni

Nella terza puntata di Anni 20, in onda oggi – 25 marzo 2021 – vedremo un’inchiesta su due periferie sofferenti e sulle migliaia di alloggi dell’edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente. Il magazine settimanale informativo di Rai 2 indaga su cosa si nasconde dietro il fenomeno, approfondendo anche il tema del blocco degli sfratti e dei relativi danni per i proprietari privati delle loro abitazioni, talvolta ridotti in povertà.

Un viaggio nella Milano delle periferie abbandonate, tra i cittadini costretti a fare da sentinelle ai propri caseggiati e nella Roma spettrale del coprifuoco, con la protesta degli esercenti in lutto per le chiusure e le storie della donne che – impegnate nei turni di notte negli ospedali, nelle farmacie, sui taxi o nei camion della nettezza urbana – sono costrette ad affrontare buio e strade vuote. Si parlerà, secondo le anticipazioni di Anni 20, anche degli effetti della pandemia sul business degli airbnb a corto di turisti e di un giro d’affari che invece non conosce lockdown, quello di chi sfrutta la prostituzione. E ancora per i 700 anni dalla morte di Dante, la celebrazione a cura di Aldo Cazzullo e, in chiave rap, quella di Clementino. Ad analizzare e approfondire i temi affrontati, in collegamento con Francesca Parisella, ci sarà, come sempre, Alessandro Giuli.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi 2 ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 25 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

