Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti, 13 maggio 2021

Questa sera, giovedì 13 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 maggio 2021.

Anticipazioni

L’apertura di puntata sarà dedicata al percorso del DDL Zan, attraverso le voci degli ospiti: Alessandro Cecchi Paone, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, Paola Concia, Federico “Osho” Palmaroli, Claudio Risè, Antonello Colonna e l’editorialista di “Anni 20”, Alessandro Giuli.

La trasmissione proseguirà poi con l’analisi del NutriScore, il controverso sistema di “bollinatura” degli alimenti che in Europa viene sponsorizzato da pubblico e privato e che rischia di penalizzare, a vantaggio di cibi industriali e ultraprocessati, la qualità e le eccellenze del Made in Italy.

Le telecamere si sposteranno, quindi, sulle difficoltà delle nostre città d’arte in questo anno di pandemia e sugli ostacoli che ancora si frappongono per un pieno ritorno alla “normalità”, tra ristori insufficienti e rischio vendita alle grandi catene. A rischiare, in questa seconda estate di Covid, anche uno dei luoghi più importanti al mondo per ciò che riguarda il turismo balneare, quella Costa Smeralda che rischia di diventare solo un nuovo grande deserto di ville e alberghi.

Stasera “Anni 20” racconterà anche La Maddalena, alla vigilia della partenza della vaccinazione di massa che punta a farla diventare la prima meta “covid free” della Sardegna. Nell’ultima parte della trasmissione, infine, si tornerà a puntare i riflettori su Allumiere, la cittadina romana da cui è nata “Concorsopoli”, lo scandalo che ha visto la moltiplicazione di assunzioni, in Regione Lazio e nei comuni limitrofi della Capitale, di amici e amministratori vicini ad esponenti del Consiglio regionale.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi due ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 13 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.