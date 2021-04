Anna: la trama di tutti gli episodi della serie tv

Da oggi, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Atlantic va in onda Anna, miniserie televisiva italiana del 2021 creata da Niccolò Ammaniti, composta da sei puntate, è basata sull’omonimo romanzo del 2015 di Ammaniti. Una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti; un’epidemia, la famigerata Rossa, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani; una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, rapito dai misteriosi Blu. Di seguito la trama dei sei episodi di Anna:

EPISODIO 1

Il mondo così come lo conosciamo non esiste più. Un virus si è diffuso sul pianeta sterminando gli adulti. I bambini sono immuni fino alla pubertà e vivono combattendo per quel poco di commestibile che i grandi gli hanno lasciato. In una casa nel bosco Anna si occupa del fratellino Astor.

EPISODIO 2

Anna parte come sempre alla ricerca di provviste. Una banda di bambini selvaggi, i blu, arriva al podere e costringe Astor a seguirli alla villa di Angelica. Quando Anna tornando a casa non trova più il fratellino, parte alla sua ricerca.

EPISODIO 3

Anna arriva ai cancelli della villa di Angelica dove riesce entrare e, presa alla sprovvista, si ritrova a essere la protagonista del freak show della terribile regina dei blu che tiene in schiavitù la Picciridduna, unico adulto sopravvissuto…

EPISODIO 4

Anna, dopo la notte della festa, si risveglia nella stanza della regina. Mentre tutti dormono, va a cercare suo fratello. Astor, però, ha scoperto che al mondo esistono altri bambini, vuole restare con i blu. Anna subisce la punizione di Angelica.

EPISODIO 5

Messa in atto insieme alla Picciridduna una trappola ai danni di Angelica, Anna si rimette in viaggio. Raggiunge Pietro, ma Astor non c’è. Pietro però ha La Rossa, gli resta poco da vivere. Anna lo accompagna in quello che potrebbe essere il suo ultimo meraviglioso viaggio.

EPISODIO 6

Anna, una volta tornata a casa, ritrova suo fratello. La famiglia si è riunita. I fratelli decidono di partire insieme per l’Italia, forse lì qualcuno è riuscito a trovare un antidoto contro La Rossa.

