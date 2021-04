Anna: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Anna, la serie tv di Ammaniti in onda su Sky Atlantic? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate o episodi. Tutti saranno disponibili dal 23 aprile 2021 con una vera e propria maratona, oppure on demand. Di seguito la programmazione:

Episodi 1 e 2: venerdì 23 aprile 2021

Episodi 3 e 4 venerdì 30 aprile 2021

Episodi 5 e 6 venerdì 7 maggio 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Anna? Ogni episodio della serie tv di Niccolò Ammaniti ha una durata di circa 60 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Anna, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 23 aprile 2021 alle ore 21,15 su Sky Atlantic con una maratona: i sei episodi di cui è composta la serie, infatti, andranno in onda uno dopo l’altro. Per chi non riuscisse o non potesse stare alzato fino alle tre di notte, niente paura: gli episodi 3 e 4 andranno infatti in onda in prima serata il venerdì successivo, il 30 aprile, mentre gli episodi 5 e 6 andranno in onda il 7 maggio. Sempre dal 23 aprile, Anna sarà interamente disponibile on demand e in streaming su NOW.

