Chi è Anna Ferzetti, la moglie di Pierfrancesco Favino, figli

Chi è la moglie di Pierfrancesco Favino, il grande attore romano ospite a Domenica In? Favino farà parte del film “Maria”, dedicato a Maria Callas. Ma qual è la sua vita privata? Chi è la moglie e i figli? La moglie di Favino si chiama Anna Ferzetti. I due, nonostante la differenza d’età sono molto innamorati e hanno due figlie. Entrambi attori, si sono incontrati nel 2003 ad una festa organizzata da amici in comune e da lì non si sono più lasciati.

Figlia d’arte, il padre, Gabriele Ferzetti, è un celebre attore. Sin da piccola l’attuale moglie di Pierfrancesco Favino sviluppa così una grande passione per la recitazione. Anna, classe 1982, è nata a Roma. Dopo aver frequentato una scuola tedesca per due anni, si trasferisce a Londra con la madre. Negli anni seguenti torna a Roma, dove vive tuttora, e inizia a studiare recitazione.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, sua moglie, hanno due splendide figlie: Lea e Greta. Secondo le voci di gossip più accreditate, i due attori si sono conosciuti a casa di amici dove sarebbe emersa la loro passione comune per il ballo. Anna avrebbe invitato l’attuale marito a ballare e la performance non sarebbe stata delle migliori: Pierfrancesco Favino avrebbe infatti calpestato malamente i piedi di Anna. Ballerino di talento o meno, pare proprio che Pierfrancesco quella sera abbia fatto centro visto che i due, da oltre quindici anni, vivono una fantastica storia d’amore.

La più piccola delle loro figlie, Lea, ha partecipato come attrice nel film Padrenostro, mentre Greta, come racconta la mamma stessa in un’intervista: “È molto orgogliosa e innamorata di entrambi, poi lei ama cantare e sta iniziando un suo percorso. Le piace tanto. Le dico sempre: se vuoi fare l’attrice va bene, è complicato come qualsiasi altro mestiere. Devi studiare tanto”.

Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, inizia la sua carriera in teatro, ma passa presto al piccolo schermo, dove lavora in numerose serie di successo, come Il maresciallo Rocca, Il commissario Rex, Ultimo, Il tredicesimo apostolo e Rocco Schiavone, grande successo di Rai2. Al cinema è stata nei cast di Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek e La tigre e la neve di Roberto Benigni. Tra i suoi successi anche quello di Una mamma imperfetta, serie tv e web serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Nel 2019 è stata scelta per condurre il “Prima Festival”, fascia quotidiana dedicata alle ultime novità sul Festival di Sanremo, al fianco di Simone Montedoro.

In realtà Anna e Pierfrancesco, pur chiamandosi marito e moglie ed essendo molto legati, non si sono mai sposati ufficialmente. Neppure la differenza d’età è mai stata un problema, visto che lui è di 13 anni più grande. Il loro segreto? “Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi – ha confidato l’attrice -. Credo sia fondamentale mantenere i propri spazi, oltre al lavoro e alla famiglia. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita”. Favino in un’intervista ha rivelato che: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”.