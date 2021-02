Animali fantastici e dove trovarli: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Animali fantastici e dove trovarli, film del 2016 diretto da David Yates. Ispirato all’omonimo libro di J. K. Rowling e scritto dalla stessa autrice, è il primo episodio della serie Animali fantastici, un prequel ambientato 70 anni prima della serie cinematografica di Harry Potter ed è incentrato sul magizoologo Newt Scamander. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, 1926. Il brillante mago studioso britannico di creature magiche, Newt Scamander, arriva a New York per quella che dovrebbe essere una breve sosta nel suo viaggio. Mentre Newt assiste ad un comizio di Mary Lou Barebone, una babbana leader del movimento estremista dei Secondi Salemiani, che mira a scovare ed uccidere tutti i maghi e le streghe, uno Snaso, creatura attratta dagli oggetti preziosi e da tutto ciò che luccica, scappa dalla sua valigia personale in cui sono contenute molte altre creature magiche. Newt cerca di catturare lo Snaso, ma inavvertitamente trascina nella sua ricerca anche Jacob Kowalski, un babbano (che negli USA vengono definiti nomag), che prende per sbaglio la valigia di Newt.

Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Animali fantastici e dove trovarli, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Ezra Miller: Credence Barebone

Samantha Morton: Mary Lou Barebone

Jon Voight: Henry Shaw Sr.

Carmen Ejogo: Seraphina Picquery

Gemma Chan: Madam Ya Zhou

Colin Farrell: Percival Graves

Ron Perlman: Gnarlack

Ronan Raftery: Langdon Shaw

Josh Cowdery: Henry Shaw, Jr.

Kevin Guthrie: Abernathy

Jenn Murray: Chastity Barebone

Johnny Depp: Gellert Grindelwald

Zoë Kravitz: Leta Lestrange

Streaming e tv

Dove vedere Animali fantastici e dove trovarli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 18 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

