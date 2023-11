Anima gemella: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Anima gemella, la nuova fiction diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio finale, le indagini si concentrano su Tommy. L’uomo è ritenuto il principale indiziato della morte di Adele, moglie di Carlo. Inoltre, Tommy sembra essere anche colui che ha tentato di uccidere Nina. La medium attraversa un momento estremamente difficile. Non vede più alcuna speranza nel suo futuro. Nina affronterà un momento buio. Da una parte si sente tradita da Annabella, dall’altra avverte un senso di abbandono dopo che Carlo è ormai pronto a convolare a nozze con Margherita. In realtà, quel senso di solitudine che Nina avverte è una sensazione del tutto personale. Carlo e Annabella, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciarla sola. Al contrario, stanno indagando per scoprire tutta la verità sulla morte di Adele e fare in modo che Nina sia finalmente al sicuro. Continuando a cercare la verità, scopriranno che è molto probabile che non ci fosse Tommy alla guida dell’auto, ma un’altra persona che sembra essere pronta a tutto per nascondere i suoi oscuri segreti. La verità sembra essere nascosta in un seminterrato che si trova pericolosamente vicino a Nina.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Anima gemella, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniele Liotti: Carlo

Chiara Mastalli: Nina

Alice Torriani: Margherita

Alice Mangione: Annabella

Matteo Sintucci: Ruben, coinquilino di Nina e Annabella

Davide Iacopini: Tommaso

Valentina Corti: Adele

Donatella Bartoli: madre di Nina

Stefania Rocca: Madame Margot, sensitiva che gestisce un negozio esoterico

Barbara Bouchet: Ortensia, nonna di Margherita

Hassein Taheri: Faraone

Streaming e diretta tv

Dove vedere Anima gemella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.