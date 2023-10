Anima gemella: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast completo di Anima gemella, la serie tv in onda su Canale 5 il mercoledì sera alle ore 21,30? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniele Liotti: Carlo

Chiara Mastalli: Nina

Alice Torriani: Margherita

Alice Mangione: Annabella

Matteo Sintucci: Ruben, coinquilino di Nina e Annabella

Davide Iacopini: Tommaso

Valentina Corti: Adele

Donatella Bartoli: madre di Nina

Stefania Rocca: Madame Margot, sensitiva che gestisce un negozio esoterico

Barbara Bouchet: Ortensia, nonna di Margherita

Hassein Taheri: Faraone

Location

Dove è stata girata (location) Anima gemella? Le riprese della serie tv sono state effettuate tra i mesi di agosto e ottobre 2022 per dieci giorni sul lago Maggiore, a Solcio di Lesa e a Novara, proseguendo per cinque settimane a Torino (in particolare a piazza Solferino, a piazza Statuto, a piazza San Carlo, in via Cernaia, il Quadrilatero romano, i Murazzi e i circoli canottieri del Po) e per un determinato periodo anche a Roma.

Trama

Abbiamo visto cast (attori) e location di Anima gemella, ma qual è la trama della serie tv? Carlo è un medico e chirurgo torinese di grande talento, devastato dal dolore per la morte della moglie Adele. Due anni dopo, Carlo è riuscito a superare il suo lutto e ha deciso di voltare pagina, chiedendo a Margherita, migliore amica di Adele di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l’arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina, una truffatrice incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci. Nel corso della finta seduta spiritica organizzata per raggirare la contessa, però, succede qualcosa di strano: Nina va in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire a Carlo. Nello stesso periodo quest’ultimo inizia a fare una vera indagine che coinvolgerà anche Nina.