Chi è Angelica Montali, la tentatrice di Temptation Island 2020

Chi è Angelica Montali, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? Angelica è nata 24 anni fa a Porto Recanati, dove vive con la nonna e la bisnonna. Ha una sorella che, qualche mese fa, l’ha resa zia di una bambina. Non è dato per ora sapere qualcosa di preciso sui suoi studi, ma di certo è noto che fin da ragazzina ha sognato di entrare nel mondo dello spettacolo. Attualmente è una modella, con diversi passaggi in televisione. Nel 2014 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Fantini. Angelica Montali ha poi esperienze come ragazza immagine in varie discoteche. E poi , è stata “ombrellino” nel campionato di moto Superbike e protagonista in video musicali. La vita sentimentale di Angelica è stata alquanto movimentata. Nel 2015, stando a quanto sostiene il mondo del gossip ha avuto una storia d’amore con il calciatore Xherdan Shaqiri. La relazione tra l’ex calciatore dell’Inter attualmente al Liverpool è stata annunciata nel corso di una diretta del programma sportivo Tiki Taka. Prima ancora la Montali era stata avvicinata ad un altro giocatore del club neroazzurro: il senegalese Ibrahima Mbaye. Tramite il suo account Instagram, sappiamo che, nell’ottobre del 2016, la modella era impegnata con un certo Marcello. Da 2017, il profilo Instagram di Angelica è molto curato. Ad oggi, essendo una tentatrice di Temptation Island, è single.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Carlo Siano, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Alessia Cascella, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Federica Mallus, la tentatrice di Temptation Island 2020 Temptation Island, chi è Ciavy (Andrea Maliokapis): il fidanzato di Valeria Liberati