Il giallo di Emanuela Orlandi è a una svolta clamorosa? Domani sera Andrea Purgatori intervista per Atlantide – alle 21:15 su La7 – Giancarlo Capaldo, il magistrato che indagò sulla quindicenne scomparsa nel 1983, in uno dei casi più intricati nel quale si intrecciano voci, sospetti e interessi oscuri che coinvolsero la Banca del Vaticano e la Banda della Magliana. Ci fu una trattativa segreta per la restituzione del corpo di Emanuela? Chi erano gli emissari del Vaticano che si dissero disposti a riconsegnare i resti della ragazza pur di chiudere una vicenda che creava disagio e imbarazzo ai più alti livelli della Chiesa. Insieme all’ex procuratore Giancarlo Capaldo, per la prima volta in uno studio televisivo, il fratello di Emanuela, Pietro, e la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. Ma tra i cold case che si sono clamorosamente riaperti, c’è anche quello di Marco Pantani, trovato morto 17 anni fa nella stanza di un residence di Rimini. I magistrati hanno riaperto le indagini con l’ipotesi di omicidio. E ad Atlantide intervengono Roberto Pregnolato, massaggiatore del campione accusato di doping alla vigilia della vittoria nel Giro d’Italia, e l’ematologo Massimo Locatelli. E come sempre, la vignetta di Mauro Biani. Nel corso della puntata, un eccezionale documentari proprio su Marco Pantani – dal titolo Pantani, the accidental Death of a cyclist – che ripercorre i grandi successi del Pirata e si interroga sulla sua improvvisa caduta: l’uomo contro la montagna, l’atleta contro la dipendenza, Marco Pantani contro sé stesso. Un documentario ricco di filmati di repertorio, interviste e testimonianze di familiari e amici del campione.