Andrea Pucci: età, moglie e figli, vero nome, studi, dove vive. Tutto sul co-conduttore di Sanremo

Comico, attore e presentatore televisivo, il co-conduttore di Sanremo 2026 Andrea Pucci è originario di Milano ed è nato nel 1965.

All’inizio ha lavorato fuori dal mondo dallo spettacolo, dato che è stato per qualche tempo impiegato presso la tabaccheria di famiglia. In seguito ha anche esercitato la professione di gioielliere, ma la vera svolta è arrivata nel 1993, quando ha partecipato – e vinto – come concorrente barzellettiere al programma La sai l’ultima?.

I primi passi e il successo in tv

Nei due anni successivi, Pucci è tornato nel programma comico come ospite fisso e, nel frattempo, ha partecipato ad altre trasmissioni del settore come Sotto a chi tocca, Scherzi a parte e Lista d’attesa. Nel 2002 è stato inviato speciale de Le Iene e poi di Quelli che il calcio e Shake. Nello stesso periodo è entrato nel cast di Colorado, dove ha militato dal 2005 al 2016, e intanto ha anche fatto il suo debutto al cinema. Nel 2007 ha recitato in 2061 – Un anno eccezionale, commedia di Carlo Vanzina, e nell’anno successivo ha affiancato Lino Banfi in L’allenatore nel pallone 2. Pucci ha anche preso parte ad altri quattro lungometraggi tra cui altri due film di Vanzina e il suo ultimo film Non è Natale senza panettone, un progetto firmato dalla compagnia teatrale I Legnanesi.

Nella seconda metà degli anni 2010, Pucci ha inoltre partecipato ad altri programmi, diventando ad esempio ospite fisso di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, dov’è rimasto dal 2013 al 2019. Intanto ha condotto la trasmissione 101% Pucci, ed è stato ospite fisso al Maurizio Costanzo Show tra il 2017 e il 2020. Nel 2019, ha invece per la prima volta vestito i panni del giurato nel talent All Together Now. Nel 2021 è invece stato il presentatore del reality show La pupa e il secchione e viceversa. Andrea Pucci – scelto di recente da Carlo Conti come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 – ha anche alle spalle la pubblicazione del libro Ho sposato l’esorcista, scritto a quattro mani con il suo autore Raffaele Skizzo Bruscella.

Il volume affronta il cambiamento che c’è in una coppia quando si passa da sposi a conviventi, cioè quando un partner smette di cercare di impressionare l’altro e si “tuffa” in una comoda quotidianità.

La vita privata

Andrea Pucci è stato sposato ma al momento non ci sono informazioni che riguardano l’identità della sua ex moglie. Dal suo matrimonio è nata la figlia Rachele Baccan. Il comico è ora impegnato sentimentalmente con Priscila Prado, una consulente di stile e di immagine di origini brasiliane. Lei è mamma di due gemelli, Luca e Giulia, che sono nati da una precedente relazione.