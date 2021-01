Chi è Andrea Pucci, il conduttore di La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Andrea Pucci è un comico molto affermato e amato dal pubblico, conduttore del programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, la nuova edizione al via dal 21 gennaio in prima serata. In tutto otto coppie di concorrenti che dovranno dimostrare grande affiatamento, riuscendo a fondere i diversi universi di appartenenza. Al fianco del conduttore ci sarà Francesca Cipriani, la pupa per eccellenza. Ma chi è Andrea Pucci? Qual è la sua età, la carriera, la moglie o fidanzata, la vita privata, la figlia e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Età, carriera, spettacoli

Andrea Pucci è nato a Milano il 23 agosto del 1965. Il suo vero nome è Andrea Baccan. Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano. Poco dopo ha invece intrapreso la professione di gioielliere. La grande svolta arriva nella stagione 1993-1994 quando partecipa alla gara di barzellette nel programma La sai l’ultima?

Inizia così a farsi conoscere dal grande pubblico e a far ridere la gente. Un’altra svolta per la carriera di Andrea Pucci si ha quando partecipa alla trasmissione di Italia 1 Colorado. Nel 2010 esce nelle librerie con il libro Ho sposato l’esorcista e sempre nello stesso anno partecipa a programmi di successo come Quelli che il calcio e I love my dog. Oltre a fare spettacoli di satira personale in giro per l’Italia, dal 2017 conduce il programma televisivo Big Show su Italia 1 e dal 2018 è testimonial ufficiale dei City Angels. Tra teatro e piccole apparizioni nel cinema, Andrea Pucci partecipa a tantissime trasmissioni tra le quali troviamo Le iene, Pressing, Tiki Taka, Maurizio Costanzo Show, Amici celebrities e tante altre. È il conduttore di La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021.

Andrea Pucci vita privata: moglie, fidanzata, figlia, Instagram

Si tratta di un personaggio molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che ha una figlia di nome Rachele con la quale ha un bellissimo rapporto. Rachele è nata dalla relazione di Andrea Pucci e la sua ex moglie, con la quale ormai è separato da diversi anni. Nonostante il matrimonio non sia andato bene, con la sua ex moglie ha mantenuto comunque un bellissimo rapporto. Attualmente sappiamo che il conduttore di La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 è fidanzato con la bellissima brasiliana Priscilla Prado.

Priscilla è madre di due gemelli (Luca e Giulia) avuti a 21 anni ed è nata nel 1964. Nella vita è una consulente d’immagine, nonché imprenditrice di successo per il noto marchio Botondi Milano. Andrea Pucci infine è molto attivo anche su Instagram. Il suo profilo ufficiale è seguito da oltre 430mila persone.

