Chi è Andrea Arcangeli, ex fidanzato di Matilda De Angelis (Sanremo 2021)

Matilda De Angelis è tra le co-conduttrici di Sanremo 2021: ma chi è il fidanzato dell’interprete tra le protagoniste della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo? L’attrice (qui il suo profilo) dell’acclamata serie tv statunitense The Undoing – Le verità non dette, in realtà, ha recentemente dichiarato di essere tornata single dopo una lunga storia d’amore con il collega Andrea Arcangeli.

Nato a Pescara il 3 agosto del 1993, l’ex fidanzato di Matilda De Angelis dopo il liceo artistico frequenta sempre a Pescara la scuola di recitazione S.M.O. (Spazi Mentali Occupati), seguendo anche un master di recitazione con la nota produttrice statunitense Ivana Chubbuck.

Diretto da Giampiero Mancini, Andrea Arcangeli dal 2009 al 2014 prende parte a diversi spettacoli teatrali. Nel 2012 ottiene il suo primo ruolo nella fiction Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. Nello stesso anno si trasferisce a Roma dove frequenta la facoltà di Arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza.

L’anno successivo ottiene il ruolo di Benvolio nella miniserie in onda su Canale 5 Romeo e Giulietta. Successivamente interpreta il ruolo di Michele Tramola nella seconda e terza stagione della fiction di Rai 1 Fuoriclasse, mentre nel 2015 debutta sul grande schermo con la pellicola Tempo instabile con probabili schiarite.

L’anno successivo, Andrea Arcangeli entra a far parte del cast della serie tv Il paradiso delle signore, mentre nel 2017 ottiene il ruolo di protagonista nel film diretto da Alessandro D’Alatri The Startup.

Nello stesso anno partecipa anche al lungometraggio Dei e alla serie Trust, diretta dal premio Oscar Danny Boyle. Andrea Arcangeli pratica anche diversi sport, dal calcio allo snowboard, sino all’atletica e al nuoto, e suona la batteria.

L’ex fidanzato di Matilda De Angelis (qui il suo cachet per Sanremo 2021), inoltre, occasionalmente si esibisce anche come disc jockey.

