Ancora guai in casa Rai: le ultimissime da Viale Mazzini

Rai, capitolo Tg1: Monica Maggioni voleva presentare al più presto il piano editoriale e pensava già al 16 dicembre come deadline ma dovrà attendere: i piani editoriali delle testate si presenteranno tutti a gennaio. Nessuno escluso. Insomma a ridosso delle elezioni del Quirinale. Ma perché questo stop improvviso giunto direttamente dal settimo piano di viale Mazzini, cioè dall’Ad Fuortes? Perché l’amministratore delegato vuole che tutte le caselle combacino perfettamente e soprattutto vuole accontentare tutti. Quindi sarebbe stato un problema fare subito il piano editoriale con le relative nomine dei vicedirettori del Tg1 adesso e non anche quelle delle altre testate. Molti “vice” rischiavano di restare a bocca asciutta ed in attesa di poltrona. Con le conseguenti polemiche partitiche. Meglio quindi accorpare tutte le nomine dei vice a gennaio così sarà possibile anche il passaggio di un vicedirettore da una testata all’altra. Ed in un colpo solo accontentare tutte le forze politiche. Da segnalare anche che la Presidente Soldi è andata a fare un giro nella sede del Tg1 salutando maestranze e giornalisti.

Intanto, a viale Mazzini continuano a puntare il dito su Striscia La Notizia ed in modo particolare sui servizi messi in campo da Pinuccio nell’ormai consueta rubrica Rai Scoglio 24 dove si fanno emergere sprechi e disservizi della tv di Stato. Proprio da Rai Scoglio 24 è partita, infatti, questa ventata di tagli che coinvolge l’ultima edizione della Tgr, che secondo il tg satirico costa alle casse Rai svariati milioni di euro l’anno. Nelle proposte di Pinuccio, più che la cancellazione dell’edizione, c’è l’anticipazione in orari che non comportano aggravi di costi o comunque l’utilizzo del canale RaiNews24 per poter racchiudere anche le informazioni regionali durante la fascia notturna con l’invio dei servizi già andati in onda nell’edizione serale.

Intanto, a quanto è in grado di rivelare Tpi oggi pomeriggio l’Usigrai, il potente sindacato di viale Mazzini, deciderà i primi scioperi per la terza edizione. Per quanto riguarda il “totovicedirettori” al Tg1 appare sicura la conferma per Graziadei (Lega) e Busi (Pd). Tg2: la Lega vorrebbe rimettere Alibrandi e Fi gradirebbe Mariarita Grieco (molto stimata dalla Casellati) al posto della Nocerino. Rainews: c’è l’ipotesi condirezione per la Crescinbeni (molto apprezzata in casa PD) cosi come quella della condirezione unica alla Tgr con Fontana, ben visto dal Nazareno. L’altro condirettore attuale, Pacchetti o resta come vicedirettore da Milano alla Tgr o farà il vice sempre da Milano, a Raisport. Giornale Radio: prende corpo l’ipotesi di Malara vicedirettore mentre Fratelli d’Italia chiederà vicedirezioni a più non posso: tg1 tg2 Tgr e Gr.

Intanto, va sempre meglio su Raidue, Tg2 Italia. Il programma condotto da Marzia Roncacci è ormai un punto di riferimento televisivo nella mattina degli italiani. Il pubblico apprezza l’informazione non gridata ma spiegata. E gli ascolti aumentano.