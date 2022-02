Ancora auguri per la tua morte: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ancora auguri per la tua morte (Happy Death Day 2U), film del 2019 scritto e diretto da Christopher Landon. La pellicola è il sequel del film del 2017 Auguri per la tua morte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo studente Ryan si sveglia nella sua auto e incontra nella sua stanza Carter e la sua ragazza Tree. Revisiona poi un progetto scientifico con i compagni Samar e Dre. Dopo che Bronson annulla il progetto, viene ucciso da un uomo con una maschera da viso di bambino e rivive lo stesso giorno. Tree gli spiega la sua esperienza simile vissuta da poco e in seguito capiscono che il reattore del suo progetto ne è stato la causa. Quando l’assassino prova ad ucciderlo, Tree lo smaschera e rivela un secondo Ryan, che avvisa tutti di uccidere l’originale. Ryan, terrorizzato, attiva il reattore e tutti perdono i sensi. Tree si risveglia nella stanza di Carter il giorno del suo compleanno e rivive il suo loop, ma con alcune differenze: Lori non è l’assassina e Carter è fidanzato con una versione migliore di Danielle. Ryan teorizza che il reattore l’ha trasportata in un’altra dimensione. Quando la ragazza scopre che sua madre è ancora viva in questa realtà, decide di rimanere. Quella notte Tree va in ospedale per intercettare il criminale John Thombs al momento della sua evasione ma viene fermata da un poliziotto, ucciso poi dall’assassino. Tree corre da Lori che le spiega che l’assassino non può essere Thombs in quanto l’ha appena portato nella stanza chirurgica. L’assassino accoltella Lori e Tree scappa, morendo però casualmente cadendo dal tetto. Tree chiede così aiuto al gruppo di Ryan, nonostante sarebbe servito provare dozzine di algoritmi. Sotto suggerimento di Carter, Tree funge da diario del gruppo memorizzando gli algoritmi e uccidendosi alla fine del giorno per rispiegarlo ogni volta al gruppo.

Ancora auguri per la tua morte: il cast

Abbiamo visto la trama di Ancora auguri per la tua morte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jessica Rothe: Tree Gelbman

Israel Broussard: Carter Davis

Phi Vu: Ryan Phan

Suraj Sharma: Samar Ghosh

Sarah Yarkin: Dre Morgan

Ruby Modine: Lori Spengler

Rachel Matthews: Danielle Bouseman

Steve Zissis: Dean Bronson

Charles Aitken: Gregory Butler

Laura Clifton: Stephanie Butler

Blaine Kern III: Nick Sims

Missy Yager: Julie Gelbman

Jason Bayle: David Gelbman

Caleb Spillyards: Tim Bauer

Streaming e tv

Dove vedere Ancora auguri per la tua morte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.