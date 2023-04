Anastasia – Once Upon a Time: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 22 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Anastasia – Once Upon a Time, film del 2020 diretto da Blake Harris con Emily Carey, Brandon Routh, Donna Murphy, Amiah Miller, Shanna Collins, Kendall Vertes, Claire Crosby, Jo Koy e Sadie Heim. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sfuggita a un grosso pericolo grazie a un portale magico, la giovane principessa Anastasia desidera salvare la sua famiglia rimasta nella Russia di inizio Novecento. Piombata negli Stati Uniti degli anni Ottanta, dovrà imparare a destreggiarsi in un mondo a lei sconosciuto grazie al supporto di una nuova amica.

Anastasia – Once Upon a Time: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Anastasia: Once Upon a Time, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emily Carey: Granduchessa Anastasia Nikolaevna

Amiah Miller: Megan

Brandon Routh: zar Nicola II di tutta la Russia

Aliyah Moulden: Beatitudine

Armando Gutiérrez: Grigori Rasputin

Kendall Vertes: Beatrice

Donna Murphy: Yara l’Incantatrice

Jo Koy: Vladimir Lenin

Lee Tae-ri: principe Lee

Haley Swindal: zarina Alexandra Feodorovna

Streaming e tv

Dove vedere Anastasia: Once Upon a Time in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 22 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.