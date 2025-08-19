Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 19 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio: Una canzone d’amore, primo capitolo della trilogia ambientata su una crociera fluviale tra le città dell’Europa centrale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia ruota attorno a Sarah (Nazneen Contractor), una professionista assorbita dal lavoro, e Jack (Wes Brown), imprenditore dall’attitudine opposta: rilassato, pragmatico, scollegato dalla corsa al successo. I due si incontrano a bordo di una crociera sul Danubio, partita dalla bavarese Passau e diretta verso tappe come Vienna, Dürnstein e Budapest. Il pretesto è vacanziero, ma le dinamiche che si instaurano a bordo rendono presto il viaggio un’occasione di svolta. Entrambi sono in viaggio con i rispettivi genitori: Julia (Pamela Sinha), madre vedova di Sarah e cantante di Broadway ormai fuori dalle scene, e Andre (David Samartin), padre di Jack e insegnante in pensione. I figli decidono di farli conoscere meglio, progettando piccoli incontri romantici e regali anonimi per favorire la nascita di qualcosa tra loro. L’esito, però, non è quello sperato…

Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Amore sul Danubio: Una canzone d’amore, ma qual è il cast del film? Tra gli attori figurano: Nazneen Contractor, Wes Brown, Kathryn Drysdale, Pamela Sinha, David.

Streaming e tv

Dove vedere Amore sul Danubio: Una canzone d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.