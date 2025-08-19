Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 19 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio: Una canzone d’amore, primo capitolo della trilogia ambientata su una crociera fluviale tra le città dell’Europa centrale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia ruota attorno a Sarah (Nazneen Contractor), una professionista assorbita dal lavoro, e Jack (Wes Brown), imprenditore dall’attitudine opposta: rilassato, pragmatico, scollegato dalla corsa al successo. I due si incontrano a bordo di una crociera sul Danubio, partita dalla bavarese Passau e diretta verso tappe come Vienna, Dürnstein e Budapest. Il pretesto è vacanziero, ma le dinamiche che si instaurano a bordo rendono presto il viaggio un’occasione di svolta. Entrambi sono in viaggio con i rispettivi genitori: Julia (Pamela Sinha), madre vedova di Sarah e cantante di Broadway ormai fuori dalle scene, e Andre (David Samartin), padre di Jack e insegnante in pensione. I figli decidono di farli conoscere meglio, progettando piccoli incontri romantici e regali anonimi per favorire la nascita di qualcosa tra loro. L’esito, però, non è quello sperato…

Amore sul Danubio: Una canzone d’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Amore sul Danubio: Una canzone d’amore, ma qual è il cast del film? Tra gli attori figurano: Nazneen Contractor, Wes Brown, Kathryn Drysdale, Pamela Sinha, David.

Streaming e tv

Dove vedere Amore sul Danubio: Una canzone d’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca