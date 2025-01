Amore e vendetta – Zorro: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 21 gennaio

Questa sera, martedì 21 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda in prima visione e in prima serata la nuova serie Amore e vendetta – Zorro. Un gustoso reboot del celebre super-eroe ante litteram, che appassionerà tutto il pubblico. Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna, Zorro vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Di seguito le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

Zorro, minacciato dal popolo di Nah-Lin, cerca di farla evadere dalla prigione; grazie ad uno stratagemma ci riuscirà, ma l’epilogo non sarà quello sperato. Mentre Don Diego continua ad indagare sul ruolo del clan dell’Orso e dell’amico di famiglia Tadeo nella morte di suo padre, scoppia un sanguinoso contrasto tra i poteri forti di Los Angeles: la compagnia russo-americana uccide il Governatore, facendo ricadere la colpa su Zorro, e Irina tradisce il direttore. In seguito alla morte di Pedro Victoria, Monasterio assume la sua carica ad interim. Diego si convince che, per il bene di Lolita, sia meglio non dichiararle i propri sentimenti.

Il giorno delle nozze di Lolita e Monasterio è alle porte, ma Nah-Lin tenta un attacco al rancho La Perla. Diego difende Lolita e Nah-Lin capisce che la ragazza è il suo punto debole, così gli dà un ultimatum: o Diego rinuncia alla maschera o lei ucciderà Lolita il giorno delle sue nozze. Per evitare che questo accada, Diego, in veste di Zorro, rapisce Lolita, che però riesce a scappare e capisce il segreto dell’amico. Nah-Lin tenta un nuovo attacco, sventato ancora una volta da Diego, che questa volta la consegna ai nativi e a Corvo Notturno. I due Zorro combattono, Diego vince, ma risparmia la vita a Nah-Lin, che viene condannata a passare una luna in un fosso.

Amore e vendetta – Zorro: il cast della serie

Abbiamo visto la trama di Amore e vendetta – Zorro, ma qual è il cast? Miguel Bernardeau, attore spagnolo noto per aver interpretato Guzman nella serie Netlix ‘Elite’, indossa la maschera del protagonista. Nel cast ci sono anche Fele Martinez, Renata Notni, Paco Tous, Peter Vives Newey, Elia Galera, Andres Almeida, Joel Bosqued ed Emiliano Zurita.