Amore e vendetta – Zorro: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 7 gennaio

Questa sera, 7 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda in prima visione e in prima serata la nuova serie Amore e vendetta – Zorro. Un gustoso reboot del celebre super-eroe ante litteram, che appassionerà tutto il pubblico. Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna, Zorro vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Di seguito le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

Anche in questa nuova versione, dietro la maschera di Zorro si cela Don Diego de la Vega, aristocratico figlio di un ricco latifondista californiano, un giovane colto, formato nelle migliori università spagnole, nonché un maestro nell’arte della spada. Con l’identità segreta di Zorro combatte contro le ingiustizie nella California coloniale del XVIII secolo, all’epoca sotto un regime dittatoriale.

Diego diventa Zorro per vendicare l’assassinio del padre, ma anche per portare giustizia e sfidare il potere corrotto. La serie si basa sulla dualità del personaggio: da un lato il pavido damerino che si muove tra le feste di Los Angeles, dall’altro l’eroe audace che opera dalla sua hacienda, dotata di passaggi segreti e rifugio del suo fedele destriero. Accanto al protagonista troviamo la misteriosa Nah-Lin, che alimenta una rivalità fatta di intrighi e passioni. Il tutto è ambientato in un’epoca storica ricreata con cura, grazie a un grande sforzo produttivo che restituisce autenticità alle scenografie e ai costumi.

Amore e vendetta – Zorro: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Miguel Bernardeau, attore spagnolo noto per aver interpretato Guzman nella serie Netlix ‘Elite’, indossa la maschera del protagonista. Nel cast ci sono anche Fele Martinez, Renata Notni, Paco Tous, Peter Vives Newey, Elia Galera, Andres Almeida, Joel Bosqued ed Emiliano Zurita.