Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 30 novembre 2023, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 30 novembre 2023, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 30 novembre

La storia di Cecilia Hazana, uccisa a 34 anni dall’ex compagno, è al centro della terza puntata di Amore criminale, il programma di Emma D’Aquino. Cecilia nasce in Perù, ma si trasferisce in Italia in cerca di un futuro migliore. Vive a Reggio Emilia con il suo bambino, nato da una precedente relazione. All’epoca dei fatti non ha un lavoro stabile e vive una condizione economica difficile. Un giorno, alla porta di casa di Cecilia, si presenta Mirko, un ragazzo che lavora come rappresentante. In pochi giorni i due iniziano a frequentarsi e si mettono insieme. Mirko si trasferisce subito a casa della ragazza, si mostra generoso ed è molto attento al bambino.

Ma la convivenza dura poco, i comportamenti aggressivi di Mirko spingono Cecilia a interrompere la relazione. Mirko non si rassegna, telefona a Cecilia in modo sempre più ossessivo, le chiede di tornare insieme, minaccia di togliersi la vita. I vicini di casa di Cecilia si accorgono che Mirko spesso la spia, lo vedono sul ballatoio, scoprono che di notte dorme in cantina. Inizia una pesante persecuzione.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Emma D’Aquino, come detto, va in onda oggi – 30 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.