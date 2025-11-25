Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 25 novembre 2025

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 25 novembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Amore Criminale – Storie di femminicidio” torna con una puntata dedicata a Ilenia Fabbri, vittima di uno dei casi di femminicidio più sconvolgenti degli ultimi anni. Ilenia, 46 anni, viene uccisa nella sua casa di Faenza (Ravenna) il 6 febbraio 2021. Le indagini svelano un delitto pianificato con lucidità: a ordinare l’omicidio della donna è l’ex marito, Claudio Nanni, che ne affida l’esecuzione a un conoscente, Pierluigi Barbieri.

Durante il matrimonio, la donna aveva lavorato per anni nell’officina del marito e gestisce con lui anche una gelateria di famiglia, ma senza mai percepire retribuzione per il suo lavoro quotidiano. Nel 2019 – quando il rapporto matrimoniale va in crisi – la donna decide di agire legalmente contro l’ex marito e avvia una causa di lavoro per il riconoscimento dei propri diritti. Claudio Nanni, temendo una condanna, decide di eliminarla e pianifica il femminicidio.

Il 19 luglio 2022 la Corte d’Assise di Ravenna condanna entrambi gli imputati all’ergastolo. La sentenza viene confermata in appello e resa definitiva dalla Cassazione. La vicenda è raccontata attraverso la formula della docu-fiction, con le testimonianze dei familiari e con alcune ricostruzioni.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 25 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.