Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 16 novembre 2023, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 16 novembre 2023, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 16 novembre

La prima puntata della nuova edizione è dedicata al femminicidio di Aurelia Laurenti, uccisa a 32 anni, in provincia di Pordenone. Aurelia conosce il compagno durante una vacanza estiva, quando entrambi sono adolescenti. Dopo una relazione a distanza durata dieci anni, i due giovani vanno a convivere in una villetta in provincia di Pordenone. Per Aurelia è la realizzazione di un sogno che vede, dopo qualche anno, la nascita di due bambini. Quel sogno però, si infrange presto. Il rapporto con il compagno diventa molto conflittuale e precipita in una brutta spirale che va avanti fino al giorno dell’omicidio. Aurelia verrà uccisa il 25 novembre del 2020, proprio nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Emma D’Aquino, come detto, va in onda oggi – 16 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.