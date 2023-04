Amici, scontro tra Alessandra Celentano, Malgioglio e Emanuel Lo: “Amore lo dici a tua sorella”

La puntata del Serale di Amici di ieri, sabato 29 aprile 2023, si è aperta con una lite che ha coinvolto Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio. Il motivo del contendere? Sempre lo stesso: il fatto che Celentano abbia la tendenza a sminuire il talento di Maddalena Svevi.

La prima prova ha visto Maddalena Svevi e Isobel Kinnear confrontarsi sulla scena di un film di Marilyn Monroe. Il guanto è stato voluto da Alessandra Celentano che ha introdotto la prova con la classica lettera a Maddalena Svevi: “Ti sto facendo fare sfide accessibili, anche se con Isobel potrei permettermi molto di più. La sensualità è importante, ma è solo uno dei tanti ingredienti. Se non c’è altro è un problema. Ti voglio più preparata, perché non essendo un’eccellenza nella tua materia per forza devi essere versatile. Con questo guanto dovrò vedere semplicemente un’attitudine naturale alla recitazione. […] Isobel è completa, versatile, sensuale, preparata, non certo mediocre. Tu per ora sei solo soggettivamente sensuale e poco più”.

Quindi l’intervento di Cristiano Malgioglio: “Le lettere della signora Celentano sono di fuoco. Se questi ragazzi sono al serale sono tutti eccellenti”. Poi, dato che la maestra lo interrompeva, ha esclamato: “Amore lasciami parlare”. E Celentano di rimando: “Amore lo puoi dire a tua sorella, non a me”. “Ha tanto di quel veleno dentro che sono sconvolto”, la contro-replica. A questo punto è intervenuto Emanuel Lo che ha polemizzato con Alessandra Celentano: “Vuoi mettere un pensiero nella testa della gente, che Maddalena certe cose non riesce a farle. Non è vero. Abbiamo visto dei guanti di una difficoltà ottima. Ma cosa stai dicendo? Basta con la sensualità”.