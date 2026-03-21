Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata, 21 marzo

Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, sfide e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Ospiti Annalisa, che canta per la prima volta in uno studio televisivo il nuovo singolo Canzone estiva, e il duo Pio e Amedeo, prossimamente su Canale 5 con il nuovo show Stanno Tutti Invitati.

Nella prima manche – come riporta Amici News – il team Cuccarini-Peparini (pescato a sorte) ha deciso di aprire le danze, vincendo, contro il duo Pettinelli-Lo. A rischio eliminazione finiscono tutti i cantanti della squadra sconfitta. Ad essere eliminato è Opi.

Nella seconda manche la squadra vincente ha deciso di vedersela con quella di Zerbi e Celentano, questa volta perdendo. Anche in questo caso a rischio vanno i cantanti del team perdente. Ad essere eliminato è Michele. La terza manche se la sono giocata le squadre Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo, con vittoria di quest’ultima. Il ballottaggio finale per decretare la terza uscita della puntata è una sfida Emiliano vs Antonio, rimasta in sospeso. I due, insieme agli altri, sono rientrati nella casetta al termine della registrazione e li scopriranno il verdetto.

Amici 2026: concorrenti, allievi squadre, giudici giuria

Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.