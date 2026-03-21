A che ora inizia Amici 2026, il serale: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Amici 2026, il serale, la nuova edizione dello show condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 circa (subito dopo la Ruota della Fortuna) alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5, a partire dal 21 marzo 2026, per un totale previsto di nove puntate. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Come funziona

Abbiamo visto a che ora inizia il serale di Amici 2026, ma come funziona il talent show? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. Gli accoppiamenti degli insegnanti, e quindi la conseguente formazione delle squadre, sono stati decisi dalla produzione di Amici tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse durante questi mesi. A giudicare la gara del Serale sarà la giuria esterna, quest’anno rinnovata in gran parte. A loro il compito di votare ogni prova e stabilire vincitori e vinti delle varie sfide a squadre.