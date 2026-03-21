Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Amici 2026, il serale in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Amici 2026, il serale, ma quante puntate andranno in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda nove puntate: la prima sabato 21 marzo 2026; l’ultima (la finale) sabato 16 maggio. Anche quest’anno il serale di Amici 2026 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: sabato 21 marzo 2026 OGGI
  • Seconda puntata: sabato 28 marzo 2026
  • Terza puntata: sabato 4 aprile 2026
  • Quarta puntata: sabato 11 aprile 2026
  • Quinta puntata: sabato 18 aprile 2026
  • Sesta puntata: sabato 25 aprile 2026
  • Settima puntata: sabato 2 maggio 2026
  • Ottava puntata: sabato 9 maggio 2026
  • Nona puntata (finale): sabato 16 maggio 2026

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2026, il serale? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Amici 2026, il serale: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi
TV / Il tempo che ci vuole: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Amici 2026, il serale: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi
TV / Il tempo che ci vuole: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Canzonissima: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cattivissimo me: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / A che ora inizia Amici 2026, il serale: l’orario della messa in onda su Canale 5
TV / Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata
TV / Canzonissima, il cast dello show di Milly Carlucci: cantanti, canzoni, ospiti e giudici
TV / Canzonissima: le anticipazioni della prima puntata
Ricerca