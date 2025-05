Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della puntata finale, 18 maggio

Stasera, domenica 18 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la puntata finale del Serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dopo mesi di prove, emozioni, lacrime, performance spettacolari, sfide serrate e scontri tra allievi e professori, la finale del Serale di Amici 2025 andrà in onda stasera. Quest’anno, infatti, non potrà essere trasmessa di sabato in prima serata come di consuetudine, poiché in programma sabato 17 maggio la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2025. Anche quest’anno la puntata sarà in diretta e il vincitore assoluto sarà scelto dal pubblico attraverso il televoto, che sarà aperto durante la puntata.

I cinque finalisti del Serale di questa edizione sono Trigno, Antonia, Daniele, Alessia e Francesco, che è stato il primo ballerino ad ottenere l’accesso. Al termine della semifinale, infatti, al ballottaggio con TrigNo e Antonia, è stato eliminato Nicolò, uno dei cantanti della prof. Anna Pettinelli scatenando un’accesa polemica sui social tra i fan del talent. Come probabili ospiti a rendere la serata ancora più memorabile ci dovrebbero essere Elodie e Marco Mengoni.

Amici 2025, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025? Come detto si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale:

Antonia (canto)

Chiamamifaro (canto)

Jacopo Sol (canto)

Nicolò (canto)

Senza Cri (canto)

Alessia (danza)

Asia (danza)

Chiara (danza)

Dandy (danza)

Daniele (danza)

Francesca (danza)

Raffaella (danza)

Francesco (danza)

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2025, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei concorrenti e i rispettivi team. Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Anche quest’anno i professori potranno lanciare guanti di sfida che vedranno in gara un proprio allievo e un concorrente di una squadra avversaria.