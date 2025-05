Amici 2025, il serale: vincitore, chi ha vinto la finale oggi, 18 maggio

AMICI 2025 SERALE VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Amici 2025, il serale andata in onda oggi, sabato 18 maggio su Canale 5? I cinque finalisti del Serale di questa edizione erano Trigno, Antonia, Daniele, Alessia e Francesco. A trionfare è stato.. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025? Si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Antonia (canto)

Chiamamifaro (canto)

Jacopo Sol (canto)

Nicolò (canto)

Senza Cri (canto)

Alessia (danza)

Asia (danza)

Chiara (danza)

Dandy (danza)

Daniele (danza)

Francesca (danza)

Raffaella (danza)

Francesco (danza)

