Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della terza puntata, 6 aprile

Stasera, sabato 6 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2024. Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Ospiti Tananai, che ha presentato in studio il nuovo brano, Veleno, e la comica Barbara Foria. Secondo le anticipazioni, la nuova puntata si sarebbe conclusa con una sola eliminazione. I primi a sfidarsi sono stati i team di Pettinelli/Todaro contro Cuccarini/Emanuel Lo: la sfida sarebbe stata vinta dai primi. La prima esibizione sarebbe stata tra Martina vs Mida ed avrebbe scatenato un’accesa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Al termine della prima manche, Lucia sarebbe finita al ballottaggio finale per l’eliminazione. La seconda manche avrebbe visto la vittoria di Zerbi/Celentano e Lil Jolie sarebbe finita al ballottaggio, anche lei a rischio eliminazione. La terza sfida tra Zerbi/Celentano e Cuccarini/Todaro si sarebbe conclusa con la vittoria dei primi e con Sofia che “va al ballottaggio finale”. La prima a salvarsi delle tre sarebbe stata Lil Jolie: Sofia e Lucia sarebbero dunque finite al ballottaggio finale. L’esito è stato svelato in casetta: i telespettatori scopriranno chi delle due sarà eliminata al termine della puntata, stasera.

Amici 2024, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Come detto si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2024, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

Squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro