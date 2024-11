Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 10 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 10 novembre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Nella settima puntata del pomeridiano, Sienna e Ilan affronteranno le loro sfide. Il cantante avrà la meglio contro lo sfidante grazie al suo inedito, mentre la ballerina perderà e dovrà lasciare definitivamente la scuola. Sienna verrà quindi eliminata e al suo posto entrerà Francesca. I prossimi allievi in sfida saranno Luk3 per il canto e Alessia per il ballo. Per quanto riguarda i professionisti, Giulia Stabile è tornata da Londra e sarà presente in puntata.

Come di consueto, secondo le anticipazioni, ci saranno poi l’esibizione dei cantanti e dei ballerini, rispettivamente con Chiamamifaro e Alessio al primo posto in classifica. Sempre in puntata, Alessia riceverà un compito da Emanuel Lo, una coreografia hip hop, mentre la maestra Celentano darà una coreografia neoclassica sulle note di I have Nothing.

Anche oggi ci saranno alcuni ospiti musicali. Si tratta di Giordana Angi, ex allieva del talent, che presenterà il suo nuovo singolo Piano Piano. Poi anche Cristiano Malgioglio, che canterà il nuovo brano Rosa tormento. Giudici delle sfide, rispettivamente di canto e di ballo, saranno lo stesso Malgioglio, Ermal Meta e la coreografia Veronica Peparini.

Concorrenti

Chi sono gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025? Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.