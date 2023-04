Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della terza puntata, 1 aprile

Stasera, sabato 1 aprile 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corso della puntata di stasera sanno ospiti Nuzzo e Di Biase. Nella prima manche si sfidano le squadre di Zerbi-Celentano e quella Arisa-Todaro. Ad avere la meglio è stata la prima squadra, che ha condannato Wax all’eliminazione provvisoria. Nella seconda partita, c’è stato un confronto tra gli allievi di Zerbi – Celentano e quelli di Cuccarini – Lo. Sconfitti il team Cuccarini – Lo. Samu finisce al ballottaggio.

Nella terza manche la squadra Zerbi-Celentano ha rinnovato e perso lo scontro con Cuccarini ed Emanuel Lo. Al ballottaggio i ballerini Ramon e Isobel e il cantante Aaron. A giocarsi il posto è Ramon. A questo punto, il ballottaggio finale per decretare l’eliminazione della serata è una sfida a tre che vince per primo Ramon, rientrando così in gioco. L’ultimo scontro è dunque canto contro ballo, Wax vs Samu, rimasto però in sospeso. I concorrenti sono rientrati in casetta dove scopriranno il verdetto. Chi dovrà lasciare il programma tra Wax e Samu? Dovremo attendere la messa in onda della puntata per saperlo.

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro