Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata

Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corso della puntata di stasera sarà ospite Enrico Brignano e verrà eliminato un concorrente. Se non volete spoiler, fermatevi qui. Secondo le anticipazioni, la prima partita tra Cuccalo e Zerbi – Celentano è stata vinta dai Cuccalò. La seconda manche, nuovamente tra i Cuccalo e Zerbi – Celentano, ha decretato il trionfo del team Cele – Zerbi. A loro volta, si scontrano, nella terza partita, contro Arisa – Todaro e perdono.

La prova Tim è stata vinta ancora una volta da Samu. Il guanto dei prof, questa settimana, era incentrato sulla musica tradizionale popolare italiana. Come riporta Superguidatv.it, Arisa ha cantato, ‘Guarda che luna’, e, poi, ballato con Todaro. Celentano e Zerbi si sono esibiti prima sulle note di ‘Furia il cavallo del West’ e poi su ‘Mamma Maria’ dei Ricchi e Poveri. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato su un pezzo di Mina e Celentano. E’ scattato anche un bacio scenico.

Ma veniamo all’eliminato. A dover lasciare il talent è stato Piccolo G. Dopo le consuete tre partite, sono finiti al ballottaggio finale, Cricca e Gianmarco. L’esito della sfida è stato rivelato, come sempre, all’interno della casetta, lontano dall’occhio indiscreto del pubblico in studio (apparso, per la prima volta, senza mascherine).

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro