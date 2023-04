Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata, 8 aprile

Stasera, sabato 8 aprile 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corso della puntata di stasera ci sarà un solo eliminato con tre allievi a rischio eliminazione ma uno di loro si salverà “subito”. A rischio eliminazione finiranno Alessio e Mattia. Per conoscere chi è stato eliminato bisognerà aspettare la messa in onda su Canale 5 della puntata. Ospiti della serata saranno il comico Alessandro Siani e la cantante Annalisa, pronta a presentare il suo nuovo singolo, Mon Amour. Ma vediamo le anticipazioni nel dettaglio.

Prima manche con Cuccarini/Lo che sfidano Arisa/Todaro. Si parte con Angelina contro Mattia, vince la cantante. Poi Wax ha la meglio contro Cricca. Infine Angelina e Cricca contro Federica e vincono i due cantanti. In ballottaggio Alessio, Mattia e Wax. A rischio eliminazione finisce Alessio. Seconda manche Cuccarini/Lo contro Zerbi e Celentano. Vincono questi ultimi che mandano in nomination Maddalena e Angelina. Poi, a finire al ballottaggio è Angelina. Al termine della terza manche, invece, finisce Mattia al ballottaggio, contro Alessio e Angelina. La cantante viene salvata subito. E solo al termine della messa in onda di sabato scopriremo chi si è salvato tra Alessio e Mattia…

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro