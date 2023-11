Amici 2023: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 19 novembre

AMICI 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 19 novembre 2023, alle ore 14 su Canale 5? Sarebbe stato eliminato il ballerino Elia. Mattew ha vinto la sfida contro la sfidante Sesto VI. Simone ha ancora la maglia sospesa però ha avuto l’opportunità di esibirsi.

I concorrenti in gara

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 19 novembre 2023, ad Amici, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.