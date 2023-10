Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 15 ottobre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 15 ottobre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver formato la classe, con i nuovi cantanti e ballerini, iniziano le prove e le sfide per gli allievi. L’ospite della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stata Emma Marrone che ha presentato il nuovo singolo tratto dall’album in uscita. La cantante è stata anche la giudice della gara di canto. Sergio Bernal, invece, ha giudicato il lavoro dei ballerini.

Dalle prime indiscrezioni circolate in rete, Chiara ha vinto la propria sfida contro Denise per volere del giudice Irma De Paola. Kumo si è aggiudicato il torneo di improvvisazione grazie al giudizio positivo di Andrea Alemanno. Ha battuto Dustin e Nicholas e potrà ballare all’evento ufficiale World Dance 2023. Holden ha trionfato nella gara degli inediti contro Sarah. Ezio invece non si è esibito a causa di un provvedimento disciplinare per le scarse condizioni di igiene in casetta. Anche i compagni, hanno accusato il cantante di essere molto disordinato e di non preoccuparsi delle pulizie generali in casa.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.