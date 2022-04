Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della settima puntata, 30 aprile

Questa sera, sabato 30 aprile 2022 alle ore 21:20, su Canale 5 va in onda la settima puntata di Amici 2022, il serale condotto ancora una volta da Maria De Filippi. Il talent show è un appuntamento fisso ormai da vent’anni che proclama di anno in anno nuovi talenti del canto e del ballo. La nuova edizione vedrà sfidarsi diciotto concorrenti, divisi in tre squadre. Ognuna di questa è guidata da una coppia di professori. Maria De Filippi, per questa nuova avventura in televisione, ha interpellato nuovamente i giudici in studio. Ma quali sono le anticipazioni della settima puntata di Amici 2022? Scopriamole insieme.

Anticipazioni e ospiti

La settima puntata del serale, in onda questa sera – sabato 30 aprile 2022 – alle ore 21,25 su Canale 5, vede nuovamente nel ruolo di giudici Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tornerà per uno dei suoi momenti comici anche Nino Frassica. Se non volete troppi spoiler, non proseguite la lettura. Ospite in studio è il cantante Ghali.

Nella prima manche la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella di Cuccarini-Todaro, vincendo. Al ballottaggio va l’intera squadra sconfitta, eccetto Sissi. Come nelle ultime puntate, in questo caso non c’è stato un eliminato diretto ma la scelta di chi mandare al ballottaggio con gli allievi candidati all’eliminazione nelle due manche successive. L’ultimo scontro tocca al ballerino Nunzio.

Nella seconda manche la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato il team Pettinelli-Peparini, vincendo di nuovo. Il ballottaggio è un affare a due tra Albe e Dario, con il cantante che finisce a rischio. Nella terza manche protagoniste sono le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro, con quest’ultima che si prende la rivincita della prima sfida e vince. A rischiare l’eliminazione è il cantante Luigi. A questo punto, il ballottaggio finale per decretare l’eliminazione della puntata è una sfida a tre e il primo ad essere salvato è Luigi, mentre uno tra Albe e Nunzio deve abbandonare il programma. I due, insieme agli altri, sono rientrati in casetta al termine della registrazione, dove scoprono il nome dell’eliminato.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e diretta TV Amici 2022 il serale? Come già detto, il programma va in onda in prima serata su Canale 5, per cui bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Se invece vi interessa seguire in diretta streaming il programma perché siete fuori casa o impossibilitati ad accedere alla TV, vi basterà accedere alla piattaforma MediasetPlay o WittyTV da desktop. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.