Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della semifinale, 7 maggio

Questa sera, sabato 7 maggio 2022 alle ore 21:20, su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici 2022, il serale condotto ancora una volta da Maria De Filippi. Il talent show è un appuntamento fisso ormai da vent’anni che proclama di anno in anno nuovi talenti del canto e del ballo. La nuova edizione vedrà sfidarsi diciotto concorrenti, divisi in tre squadre. Ognuna di questa è guidata da una coppia di professori. Maria De Filippi, per questa nuova avventura in televisione, ha interpellato nuovamente i giudici in studio. Ma quali sono le anticipazioni della semifinale di Amici 2022? Scopriamole insieme.

Anticipazioni e ospiti

La semifinale del serale, in onda questa sera – sabato 7 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Canale 5, vede nuovamente nel ruolo di giudici Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tornerà per uno dei suoi momenti comici anche Nino Frassica. Se non volete troppi spoiler, non proseguite la lettura. Ospite in studio è il cantante Marco Mengoni. Il cerchio si chiude e solo cinque tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele, saranno gli allievi che, dopo l’ottava puntata, voleranno in finale prevista per il 14 maggio. Per la semifinale Maria De Filippi ha cambiato le regole: le tre manche a cui erano abituati i giovani talenti saranno quelle decisive per decretare i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre: i quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due tra loro potranno partecipare alla serata finale, in diretta. Amici News attraverso il suo profilo Twitter ha fatto sapere le anticipazioni dell’ottava puntata del Serale di Amici. La pagina fa sapere che la prima finalista sarebbe la cantante Sissi, seguita dal ballerino di danza classica del team Celentano Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Dopo aver svelato i nomi dei finalisti in studio, durante la registrazione, i quattro allievi rimasti sono andati al ballottaggio: l’esito finale però Maria De Filippi lo avrebbe comunicato in casetta. I nomi dei due altri finalisti i telespettatori li scopriranno quindi nel corso della puntata in onda stasera.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e diretta TV Amici 2022 il serale? Come già detto, il programma va in onda in prima serata su Canale 5, per cui bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Se invece vi interessa seguire in diretta streaming il programma perché siete fuori casa o impossibilitati ad accedere alla TV, vi basterà accedere alla piattaforma MediasetPlay o WittyTV da desktop. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.